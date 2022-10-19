Энгельс, Саратовская область, , 19:30 — REGNUM Троих школьников из города Энгельса Саратовской области поощрили благодарственными письмами и ценными подарками за содействие в поиске подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

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Шестиклассники играли на пустыре около дома, когда увидели нетрезвого прохожего, подошедшего к знакомому им мужчине. Возле подъезда между ними завязался разговор, а затем незнакомец повалил мужчину на землю и стал наносить ему удары кирпичом по голове. После это злоумышленник скрылся. Дети позвонили родителям, которые вызвали полицейских.

До приезда правоохранителей ребята некоторое время следили за незнакомцем, пытаясь запомнить его маршрут. Школьники даже сфотографировали мужчину, а после вернулись к дому и подробно описали прибывшим полицейским приметы нападавшего. Дети показали фотографию и указали направление, куда скрылся предполагаемый преступник.

Благодаря помощи детей, злоумышленника задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

Ранее ИА REGNUM передавало, в октябре 2021 года сотрудники полиции Забайкалья наградили 8-летнего жителя Оловяннинского района за помощь в поимке педофила.

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