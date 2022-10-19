Москва, 19 октября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 10 по 17 октября выросла на одну копейку и составила 50,79 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM АЗС

Цена на дизельное топливо за этот же период выросла в среднем на 15 копеек и составила 55,26 рубля за литр.

По состоянию на 17 октября средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составила 47,21 рубля, марки Аи-95 — 51,33 рубля, марки Аи-98 и выше — 61,25 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 11 российских регионах. Наиболее значительно он подорожал в Магаданской области — на 3,7%.

Снижение цен зафиксировано в семи субъектах Федерации, наиболее существенное в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.