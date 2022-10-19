София, , 19:15 — REGNUM Крупный пожар произошел 19 октября на военном полигоне «Корен» в Хасковской области на юге Болгарии. Об этом сообщает БТВ.

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По предварительной информации, причиной инцидента стало возгорание сухой травы. Огонь быстро распространился по периметру объекта и подошел к хранилищу боеприпасов. Сейчас в регионе работают десятки пожарных бригад.

Напомним, что на полигоне «Корен» в настоящее время проходят масштабные учения сухопутных войск Болгарии и Румынии «Балкан-22».