Москва, 19 октября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за неделю с 11 по 17 октября выросли в среднем на 0,02%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

За период с начала октября потребительские цены, по оценке ведомства, выросли на 0,08%, а инфляция за период с начала года достигла 10,55%.

Согласно данным Росстата, за неделю среди продуктов питания наиболее заметно подорожали куриные яйца — на 1,9%, стерилизованное молоко — на 0,5%, сметана — на 0,4%, мороженая рыба и сливочное масло – на 0,3%, говядина, вермишель и соль – на 0,2%, мясо кур – на 0,1%.

Одновременно с этим гречневая крупа подешевела на 1%, сахар-песок — на 0,6%, подсолнечное масло — на 0,5%, пшеничная мука и чёрный чай – на 0,4%, баранина, вареные колбасы и печенье – на 0,3%, пастеризованное молоко, рис, пшено и шоколадные конфеты – на 0,2%, свинина, сосиски и сардельки, маргарин, творог, ржаной хлеб и водка – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,2%. В том числе помидоры подорожали на 5%, бананы — на 3,4%, огурцы — на 1,9%, белокочанная капуста – на 1,3%, картофель – на 0,9%, свекла – на 0,4%, репчатый лук – 0,3%. При этом морковь и яблоки стали дешевле на 1,4%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, сухие корма для домашних животных подорожали на 0,6%, спички и туалетная бумага — на 0,3%, зубные пасты — на 0,2%, пелёнки для новорожденных, туалетное и хозяйственное мыло, стиральные порошки и зубные щётки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю в среднем не изменились, а цены на дизельное топливо выросли на 0,3%.