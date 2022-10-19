Донецк, , 19:07 — REGNUM Киев откровенно использует террористические методы ведения войны. На это обратил внимание врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя введение военного положения в Донецкой Народной Республике 19 октября.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«В основном я думаю, что мы переходим к новому этапу с учетом тех рисков, с учетом тех угроз, который влечет переход [киевского] режима, который влечет к откровенным террористическим методам ведения войны. Конечно, мы должны реагировать, конечно, мы должна защищаться, конечно, мы будет освобождать нашу территорию. Коллеги, работаем», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что в ДНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение. Об этом 19 октября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ.