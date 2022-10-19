Москва, , 19:05 — REGNUM В большей части субъектов России действует режим «повышенной настороженности». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Будут усилены определенные правила, но они будут касаться военных и важных государственных объектов. Поэтому нашим гражданам переживать не надо», — сказал Картаполов.

По его словам, в большинстве регионов России действует «повседневный режим повышенной настороженности»

Согласно указу президента, в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.

«На приграничных территориях — Белгородская, Брянская, Воронежская, Ростовская области, Республика Крым, Севастополь — в любом случае будет усилена безопасность, охрана государственных объектов. Более жесткие меры будут касаться досмотра, в том числе, на дорогах, но это абсолютно оправданно», — отметил парламентарий.

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