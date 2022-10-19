Москва, , 19:16 — REGNUM В настоящий момент в столице не вводятся никакие меры, ограничивающие ритм жизни города на фоне подписания указа о дополнительных полномочиях глав субъектов Федерации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном телеграм-канале.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Во исполнение этих указов мы примем необходимые меры по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения. При этом должен сказать, что в настоящее время никаких мер, ограничивающих обычный ритм жизни города, не вводится», — написал градоначальник.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах страны — Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Также уровень повышенной готовности вводится в регионах Центрального и Южного федеральных округов страны.