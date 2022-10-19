Новосибирск, , 19:03 — REGNUM В Новосибирской области завершена уборка зерновых и зернобобовых культур. Собрано почти 3,4 млн тонн зерна. По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, урожай 2022 года вплотную приблизился к рекордному историческому показателю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Общая посевная площадь возросла в Новосибирской области в 2022 году на 74 тысячи гектаров, главным образом — за счёт введения в оборот ранее не использовавшихся земель сельхозназначения, — прокомментировал Лещенко. — Продолжился высокими темпами и процесс интенсификации растениеводства — аграрии принимали меры по улучшению питания растений: внесли рекордный объем минеральных удобрений, по защите сельхозкультур от вредителей, по модернизации парка техники и оборудования».

Во время уборочной кампании 2022 года новосибирские аграрии обмолотили 1 млн 522 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (в 2021 году площади зерновых составляли 1 млн 497 тыс. га). В бункерном весе собрано 3 млн 396 тысяч тонн. По прогнозам, в весе после доработки регион получит не менее 3,2 млн тонн зерна.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Минсельхоза РФ, на сегодняшний день Россия уже смогла достичь исторического рекорда по сбору зерна, которого собрано уже 147,5 млн тонн в бункерном весе.

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