Кальяри, Италия, , 19:01 — REGNUM Власти итальянского Кальяри проводят проверку обрушения части здания филологического факультета местного университета, заяви мэр города Паоло Труццу 19 октября.

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Он заявил, что обрушение произошло ночью, что позволило избежать появления пострадавших, и отметил, что ранее проводившиеся проверки здания не выявили никаких нарушений.

Национальные СМИ сообщают, что менее чем за два месяца с начала учебного года это уже 11-й образовательный объект, здание которого частично обрушилось (в ряде случаев речь идет о падении штукатурки).