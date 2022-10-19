Донецк, 19 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Жители Донецкой Народной Республики живут в режиме военного положения на протяжении восьми с половиной лет. Об этом 19 октября врио главы ДНР Денис Пушилин, обращаясь к землякам.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

Введение военного положения в ДНР он назвал закономерным и своевременным решением.

«Это кардинально не отразится на ограничении свобод наших граждан, потому что мы с вами живем в режиме военного положения на протяжении восьми с половиной лет со всеми вытекающими отсюда моментами, касающимися комендантского часа, пересечения границы. Теперь, наоборот, все даже упростится и упрощается … имеется ввиду проверка паспортов и запрещенных грузов ввиду боеприпасов, оружия, взрывчатки», — сказал Пушилин.

Что касается мобилизации, то в ДНР она уже прошла.

«И я бы здесь подчеркнул, что необходимы изменения. И мы сейчас в консультациях стараемся эту ситуацию исправить. И я сторонник того, чтобы наши студенты вернулись с фронта, вернулись к учёбе. Равно так, как сейчас происходит в других субъектах Российской Федерации, студенты не мобилизуются, студенты учатся. Безусловно, это должно пройти плавно и гладко без рисков оголения фронта на каких-то участках, без риска снижения боеспособности подразделений. Думаю, что все, что в моих силах, мы сделаем», — отметил врио главы ДНР.

Что касается работы всех ведомств и структур, организации штабов, то в ДНР уже задолго до проведения специальной военной операции организованы и функционируют штабы территориальной обороны, причем они организованы в каждом городе, в каждом районе республики, благодаря чему выстраивается безопасность мирного населения.

«Я вижу улучшение в том плане, что появится возможность координации с федеральными органами власти. И я думаю, что пойдёт только на пользу. Поэтому, уважаемые коллеги, я понимаю, что вас волнуют какие-то точечные моменты, дополнительные вопросы, поэтому я попрошу своих коллег промониторить социальные сети и проведем с вами блиц-прямой эфир с ответами на ваши вопросы», — обратился Денис Пушили к землякам.

ИА REGNUM напоминает, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введен режим военного положения. Об этом 19 октября на заседании Совбеза РФ заявил президент России Владимир Путин.