Пенза, , 18:57 — REGNUM В Пензе 39-летнюю местную жительницу обвиняют в организации занятия проституцией. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Борис Григорьев. Марсельская проститутка (фрагмент). 1923

По версии следствия, в 2017 году злоумышленница решила организовать в Пензе оказание платных интимных услуг под видом массажного салона. Для этого она обратилась к знакомой, не знавшей о ее преступных намерениях, с просьбой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и выдать доверенность на ведение всех дел. Позже обвиняемая арендовала нежилое помещение на улице Славы, где с июля 2019 года по май 2022 года «сотрудницы» салона оказывали платные сексуальные услуги.

Организатору притона грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кургане перед судом предстанут участники преступной группы, обвиняемые в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних.

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