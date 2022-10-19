Архангельск, , 18:51 — REGNUM В Архангельской области создали региональный оперштаб по обеспечению безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Александр Цыбульский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задача штаба — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды», — написал он.

Глава региона также добавил, что на территории Архангельской области действует уровень базовой готовности.

«Это значит, что в настоящее время нет никаких мер, которые ограничивали бы обычный ритм жизни», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге усилят меры безопасности на общественном транспорте.