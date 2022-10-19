Грозный, , 18:48 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал одобрение решению о введении военного положения в четырех новых субъектах России, принятому президентом РФ Владимиром Путиным.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отличные решения приняты сегодня Верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные! Безопасность нашего государства должна выстраиваться не только федеральным центром, но и региональными властями. И дополнительные полномочия глав в этом деле помогут, если все руководители субъектов будут строго выполнять поручения. Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он также одобрил нанесение высокоточных ударов по центрам киевского режима, где принимаются решения о ведении боевых действий.

«Теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты. Считаю так — рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек», — подчеркнул Кадыров.

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