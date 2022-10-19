Донецк, 19 октября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. ВСУ вечером 19 октября обстреливают Петровский район Донецка зажигательными боеприпасами, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Донецк

«Твари хотят добиться масштабных пожаров», — отметил военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что за минувшие сутки (18 октября) противник выпустил по территории республики 143 боеприпаса из «Градов», ствольной артиллерии и миномётов. Двое мирных жителей получили ранения.