Москва, 19 октября 2022, 19:18 — REGNUM Актер Арарат Кещян, известный по сериалу «Универ», признался, что ему было трудно работать со своими коллегами по проекту. Об этом он рассказал в интервью изданию StarHit, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда смотрел на лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже», — заявил Кещян. Он также отметил, что на съемках регулярно ссорился с Марией Кожевниковой, которая исполняла роль его возлюбленной в сериале. Актер уточнил, что основной причиной конфликтов была усталость артистов из-за тяжелого съемочного графика.
Напомним, сериал «Универ» выходил с 2008 по 2011 год. Впоследствии шоу получило продолжение под названием «Универ», которое практически полностью сменило оригинальный актерский состав. Проект был посвящен студентам московского вуза, с которыми происходили различные забавные ситуации.
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