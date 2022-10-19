Москва, 19 октября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Актер Арарат Кещян, известный по сериалу «Универ», признался, что ему было трудно работать со своими коллегами по проекту. Об этом он рассказал в интервью изданию StarHit, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из интервью для Вячеслава Манучарова Арарат Кещян

«Я своих коллег видел чаще, чем семью. Когда смотрел на лицо Стаса Ярушина, уже хреново становилось, благо, ему тоже», — заявил Кещян. Он также отметил, что на съемках регулярно ссорился с Марией Кожевниковой, которая исполняла роль его возлюбленной в сериале. Актер уточнил, что основной причиной конфликтов была усталость артистов из-за тяжелого съемочного графика.

Напомним, сериал «Универ» выходил с 2008 по 2011 год. Впоследствии шоу получило продолжение под названием «Универ», которое практически полностью сменило оригинальный актерский состав. Проект был посвящен студентам московского вуза, с которыми происходили различные забавные ситуации.