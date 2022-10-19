Нарьян-Мар, 19 октября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе будут предприняты все необходимые меры по повышению безопасности на стратегических объектах и объектах жизнеобеспечения. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

Sdnao.ru Юрий Бездудный

«Перечень мер обсудил сегодня с коллегами на первом заседании специально созданного штаба. Никаких дополнительных ограничений для жителей округа не вводится», — написал Бездудный в соцсетях.

Напомним, президент Владимир Путин наделил глав субъектов РФ дополнительными полномочиями, которые касаются обеспечения безопасности людей, охраны и антитеррористической защищенности критически важных объектов, поддержания общественного порядка.