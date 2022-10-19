Кострома, 19 октября 2022, 18:46 — REGNUM В Костромской области не вводятся дополнительные ограничения из-за режима «повышенной готовности», введённого Владимиром Путиным в регионах ЦФО и ЮФО. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале губернатора региона Сергея Ситникова.
С введением режима у глав регионов есть право усиливать охрану общественного порядка, важных объектов, ограничивать движение транспорта и тому подобное. Перечень необходимых мероприятий в каждом конкретном случае губернатор должен определять самостоятельно.