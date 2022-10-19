Киев направил в Израиль запрос на покупку новейших систем ПВО и ПРО
Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Киев направил правительству Израиля официальный запрос на покупку систем ПВО и ПРО, сообщает 19 октября портал Axios со ссылкой на письмо посольства киевского режима в израильский МИД.
(сс) IDF Spokesperson's Unit
ПВО «Железный купол»
По утверждению портала, Киев просит поставить системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе новейшие лазерные системы Iron Beam.
Также упомянуты зенитно-ракетные системы Barak-8, зенитно-ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны Iron Dome, «Праща Давида» и «Хец».
Кроме того, Киев просит рассмотреть вопрос подготовки в Израиле расчётов для этих систем вооружения.
Официального подтверждения этой информации пока нет.