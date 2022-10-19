Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Киев направил правительству Израиля официальный запрос на покупку систем ПВО и ПРО, сообщает 19 октября портал Axios со ссылкой на письмо посольства киевского режима в израильский МИД.

(сс) IDF Spokesperson's Unit ПВО «Железный купол»

По утверждению портала, Киев просит поставить системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе новейшие лазерные системы Iron Beam.

Также упомянуты зенитно-ракетные системы Barak-8, зенитно-ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны Iron Dome, «Праща Давида» и «Хец».

Кроме того, Киев просит рассмотреть вопрос подготовки в Израиле расчётов для этих систем вооружения.

Официального подтверждения этой информации пока нет.