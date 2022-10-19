Бухарест, , 18:37 — REGNUM Палата депутатов парламента Румынии одобрила законопроект, предусматривающий введение мер по жесткой сертификации молочной продукции, выпущенной румынскими предприятиями. Об этом 19 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, с 1 января 2023 года на каждой продукции соответствующей классификации будет стоять марка «Сделано в Румынии» лишь в том случае, если все ингредиенты товара были произведены на румынской территории.

«Это позволит не только защитить национального производителя, но и повысить престиж товаров из Румынии на международном рынке», — заявил спикер парламента Марчел Чолаку.

Новый документ не требует дополнительной подписи президента Румынии Клауса Йоханниса.