Новосибирск, 19 октября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области откажутся от проведения новогоднего корпоратива. Об этом 19 октября во время прямого эфира сообщил губернатор региона Андрей Травников.

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Травников отметил, что к решению сэкономить на праздновании Нового года и отправить эти средства в фонд помощи армии относится «как к абсолютно правильному решению».

«Конечно же, правильно на чём-то сэкономить, отказаться от необоснованных трат и помочь тем, кто нуждается в помощи. И в правительстве Новосибирской области общего праздничного мероприятия, корпоратива проводиться не будет», — приводят «НГС Новости» слова главы региона.

По словам губернатора, сотрудников правительства официально поздравят в большом зале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть принял решение сократить бюджетные затраты на проведение новогодних мероприятий.

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