Москва, 19 октября, 2022, 18:37 — ИА Регнум. Законопроект о втором этапе реализации инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов требует корректировки, могут быть скорректированы положения о выставлении на аукционы ценных морепродуктов, а также вопросы, связанные с малым бизнесом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Объединенная пресс-служба Росрыболовства Прибрежный промысел минтая

«Конечно же, мы понимаем, что законопроект требует корректировки. Мы готовы к обсуждению совместно с регионами, совместно с рыбацким сообществом», — сказал Шестаков.

Так, признал Шестаков, существуют проблемы, связанные с тем, Росрыболовство предложило выставить ценные морепродукты на аукцион.

«У многих регионов это вызывает опасения. Давайте вместе подумаем над списком и над перечнем тех водных биологических ресурсов, которые будут выставляться именно на аукционах, для того, чтобы не допустить перекоса по отдельным регионам. Действительно, это несет социальную важную направленность, например, для Сахалина, для Курильских островов», — предложил глава ведомства.

Он заверил, что Росрыболовство готово работать над перечнем таких морепродуктов, в том числе и по другим регионам.

«Мы слышим и вопросы, связанные с малым бизнесом и средним бизнесом, связанные с тем, что они будут терять в своих водах. Давайте вместе подумаем, как нам отделить малый бизнес, который реально малый, от крупного бизнеса, который раздробился на малые предприятия и просто за счет налоговой оптимизации ему выгоднее работать таким образом. Если это малый бизнес, и регионы готовы действительно ответить, что это малый бизнес, мы готовы выработать механизм и модель, чтобы этот малый бизнес поддержать и ресурс с них на инвестиционные квоты не забирался», — заявил Шестаков.

В качестве варианта решения проблемы он предположил составление губернаторами списков таких предприятий.

Внесенным в Госдуму правительственным законопроектом предусматривается изъятие в 2023 году у пользователей и дальнейшее перераспределение всей квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, закрепленной за ними по действующим договорам до 2033 года.

В целом, законопроект устанавливает второй этап механизма выделения инвестиционных квот. Предполагается выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% — определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.