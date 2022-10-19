Тюмень, 19 октября 2022, 18:32 — REGNUM Мобилизованные бойцы из Тюменской области получат разовую выплату в 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава региона Александр Моор.
«Пока формируются подразделения и начинают работать финансовые службы, возможны технические проблемы. Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев», — пояснил решение тюменский губернатор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, мобилизованным ямальцам предоставят единовременную выплату в 300 тысяч рублей.
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