Москва, , 19:18 — REGNUM Платформа START назвала дату выхода второго сезона сериала «Вампиры средней полосы». Информация об этом была опубликована в телеграм-канале платформы.

Сериал «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Так, новые серии проекта выйдут в декабре 2022 года. Отмечается, что к своим ролям в шоу вернутся Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Юрий Стоянов и Дмитрий Чеботарёв.

Напомним, сериал «Вампиры средней полосы» рассказывает о вампирах, проживающих под Смоленском. Персонажи придерживаются собственного кодекса, не позволяющего им убивать людей. Однажды они становятся подозреваемыми по делу о жестоком убийстве, вследствие чего им необходимо очистить своё имя, найдя настоящих убийц. Премьера первого сезона шоу состоялась 9 августа 2021 года.

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