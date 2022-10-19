Луганск, 19 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Вернувшиеся из плена военнослужащие Народной милиции ЛНР рассказали о пытках и издевательствах со стороны боевиков ВСУ, заявила 19 октября уполномоченная по правам человека Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова.

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Ранее в результате обмена из плена были возвращены 11 военнослужащих Народной милиции.

По словам Сердюковой, у одного бывшего пленного обнаружены ножевые ранения, остальные также рассказали о пытках и нечеловеческих условиях содержания.

При этом она сообщила, что сейчас вернувшимся из плена военным оказывается вся необходимая медицинская и юридическая помощь.