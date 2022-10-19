Москва, , 20:31 — REGNUM Ослабление позиций России в Туркестанском регионе связано не с решением начать специальную военную операцию на территории б. УССР, а с тем, как именно она проходила до последнего момента. Об этом 19 октября написал шеф-редактор ИА REGNUMГригорий Михайлов в своём телеграм-канале.

Жёсткое противостояние

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«Все разговоры о гуманизме и высоких моральных нормах оставьте для посетителей кофеен в Бишкеке и Алма-Аты, на самом деле в Средней Азии, цитируя казахстанского политолога Марата Шибутова, «уважают силу и готовность её применить решительно и без всяких сантиментов», — пояснил он.

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По словам эксперта, отсутствие внятных успехов российских военных в течение полугода сначала смутило, а затем и привело к росту недоумения среди туркестанских элит.

Также, как отмечает Михайлов, негативно на их отношении сказались вбросы от прозападных СМИ о якобы «бегстве 800 тысяч россиян».

«Сейчас среди местных элит бродит распространяемый с подачи [киевского режима] и стран Запада тезис о том, что российские войска, снаряды и ракеты якобы «почти закончились«, а поражение «неминуемо». Россия воспринимается в регионе как слабый и неразумный собеседник, не готовый, а то и неспособный применить силу к врагу», — добавил он.

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Эксперт по Туркестану подчеркнул, что только свежая серия ракетных обстрелов по инфраструктуре б. УССР смогла поколебать это представление о ситуации, но пока не в полной мере.

«Это ощущение слабости собеседника порождает у местных элит желание поторговаться с Россией, пересмотреть старые договоренности, предъявить претензии, которые ранее они и не подумали бы озвучить из опасения жёсткой реакции. Что еще хуже — возникает чувство пренебрежения. Чтобы вернуть себе авторитет, России придется не только просто победить [киевский режим], но и сделать это демонстративно жёстко», — подытожил он.

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