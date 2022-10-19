Челябинск, 19 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Челябинской области начал работу оперативный штаб, предусмотренный указом президента России Владимира Путина «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756», сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство Челябинской области

Его возглавил глава региона Алексей Текслер. В состав штаба вошли представители МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСБ и органов публичной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, указы президент подписал 19 октября. О них он объявил на прошедшем сегодня заседании Совбеза. В Челябинской области действует режим базовой готовности.