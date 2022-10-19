Пенза, 19 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. В Пензенской области на базе ЦУР (центр управления регионом) будет создан аналитический центр. О его механизме работы рассказал руководитель ЦУР Артем Кондрашов.

Tsur58 ЦУР Пензенской области

Основой качественной работы центра станет взаимодействие его специалистов с региональными органами исполнительной власти и местного самоуправления. Комплексный подход объединит для общего дела чиновников и специалистов ЦУР, считает Кондрашов.

«Совместная работа органов власти и аналитического центра напрямую будет влиять на качество жизни граждан. Это позволит вовремя выявлять повторяющиеся риски и своевременно реагировать ответственным исполнителям на жалобы граждан», — добавил глава ЦУР.

Аналитиками разработана карта сезонных рисков, которая будет способствовать своевременному предупреждению и исключению повторяющихся из года в год ситуаций и не допустить обострение региональных проблем, дополнил спикер.

Напомним, в Пензенской области ЦУР открыли в ноябре 2020 года.

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