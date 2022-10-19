Москва, , 18:23 — REGNUM Многодетные отцы с тремя и более детьми освобождены от частичной мобилизации, спикер Госдумы Вячеслав Володин обещает контроль со стороны депутатов.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

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«Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России», — проинформировал Володин в телеграм-канале.

Ответ однозначный: отцы трёх и более детей должны быть освобождены от мобилизации, подчеркнул парламентарий.

Володин также сообщил, что на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9500 отцов.

«Они отозваны из воинских частей и возвращены к семьям», — указал спикер Госдумы.

Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба.

«Контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен», — заверил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вопрос о предоставлении многодетным отцам отсрочки от мобилизации Госдумы обсудит на пленарном заседании в закрытом для СМИ режиме.

Накануне депутаты фракции КПРФ предложили Госдуме поправки, которыми предполагалось предоставить возможность отсрочки от мобилизации отцам трех и более, отцам, которые воспитывают детей-инвалидов, а также отсрочку для единственных сыновей единственного родителя.

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