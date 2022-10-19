Астана, 19 октября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Внесение президента КазахстанаКасым-Жомарта Токаева в список националистического сайта «Миротворец» означает, что министр иностранных дел республикиМухтар Тлеуберди должен уйти в отставку. Об этом заявил казахстанский активист и антифашистАльжан Исмагулов, передаёт телеграм-канал «Сегодня. kz».

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что все, кого киевский режим включил в списки этого сайта, «бандеровцы намереваются убить».

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"Если бы я был руководителем внешнеполитического ведомства нашей страны, я решил бы этот вопрос в три дня, в течение которых посольство [киевского режима] в Казахстане убралось бы из республики», — подчеркнул активист.

По его словам, за включение в списки «Миротворца» любого гражданина Казахстана посольство Киева должно быть изгнано с территории республики в течение не более чем трёх дней.

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Исмагулов выразил мнение, согласно которому такое отношение к Казахстану является свидетельством недоработок внешнеполитического ведомства республики, которое позволяет «унижать казахское государство».

«Потому что нет у вас гордости. Если бы вы были горды и уважали бы нашу страну, вы моментально решили бы эту проблему. А так вы позволяете каким-то бандеровцам издеваться над нашей страной, ставить наших граждан и даже президента в списки сайта «Миротворец», — подытожил активист и призвал руководство министерства иностранных дел Казахстана уйти в отставку.

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