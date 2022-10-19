Москва, 19 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Против режиссёра Виталия Манского завели уголовное дело из-за высказываний в адрес постановщика Никиты Михалкова, сделанных в интервью для Ксении Собчак, вышедшем на её YouTube-канале 16 мая 2022 года. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на адвоката Манского Сергея Бадамшина.

A.Savin Виталий Манский

Манского подозревают по части 2 статьи 128.1 УК (клевета, совершенная публично). По мнению следствия, он распространил сведения, порочащие честь и достоинство Михалкова.

Напомним, в сентябре 2022 года Ксения Собчак заявила, что Никита Михалков написал на Виталия Манского заявление. Предполагается, что причиной разбирательств стали слова режиссера о воровстве «не меньше 85 процентов бюджета» на Московском международном фестивале. Позднее МВД объявило Манского в розыск.