Москва, , 18:15 — REGNUM Законопроект о новом этапе перераспределения квот на добычу крабов раскритиковали участники парламентских слушаний в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Блюдо из краба Cegoh

Внесенным в Госдуму правительственным законопроектом предусматривается изъятие в 2023 году у пользователей и дальнейшее перераспределение всей квоты добычи (вылова) крабов, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, закрепленной за ними по действующим договорам до 2033 года.

В целом, законопроект устанавливает второй этап механизма выделения инвестиционных квот. Предполагается выделение дополнительных 20% общих допустимых уловов рыб в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, 50% — определенных видов крабов в определенных районах промысла, а также 100% общих допустимых уловов таких водных биоресурсов, как морские гребешки, трубачи, морские ежи серые, морские ежи черные, трепанги.

Инициатива разработана в целях обновления основных производственных фондов с повышением экономической эффективности использования водных биологических ресурсов и направлен на дальнейшее развитие механизма инвестиционных квот, отмечают в правительстве.

Эффект

С принятием законопроекта изымается 100% краба и моллюсков, уже закрепленных в рамках «промышленных» квот с пользователями до 2033 года. Таким образом, в случае принятия законопроекта в представленной редакции, пользователи будут иметь действующие договоры, которые не будут обеспечены со стороны государства «ресурсом», отмечается в сопроводительных документах к парламентским слушаниям. Также такие «промышленные» квоты служат залогом в банках для обеспечения кредитов по строительству судов в рамках первого этапа инвестиционных квот. Если они будут изъяты, то у компаний не будет финансовых ресурсов для завершения первого этапа инвестиционных квот и участия во втором этапе.

Под действие законопроекта попадает 74 малых и средних предприятий, 17 градо‑ и поселкообразующих предприятий, которые не смогут принять участие во втором этапе инвестиционных квот, так как не имеют достаточной финансовой обеспеченности, отмечается в материалах.

Позиции комитетов Госдумы

Комитет Госдумы по защите конкуренции отмечает, что масштабное перераспределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов может привести «к укрупнению и сосредоточению у лиц (групп лиц) большого объема долей квот добычи (вылова) отдельных видов водных биоресурсов, что в свою очередь может повлечь за собой недопущение долей, ограничение, устранение конкуренции».

Со своей стороны, комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики настаивает на комплексной поддержке предприятий, которые осуществляют свою экономическую деятельность с использованием долгосрочных заемных средств и могут понести потери в процессе осуществления второго этапа распределения инвестиционных квот. В целом, по мнению комитета, необходимо дополнительно проработать вопрос о разрешении противоречий между распределением квот по историческому принципу и по инвестиционному принципу, а также об их влиянии на градо — поселкообразующие отраслевые предприятия.

Рекомендации

Для поддержки деятельности малых и средних предприятий необходимо рассмотреть возможность не распространять механизм второго этапа инвестиционных квот на субъекты малого и среднего предпринимательства, считают эксперты.

Также для поддержки участников рыбохозяйственного комплекса, в том числе в условиях внешних факторов, целесообразно рассмотреть возможность снижения процента изымаемого в рамках второго этапа инвестиционных квот объема общих допустимых уловов водных биологических ресурсов до 10%, моллюсков и прочих беспозвоночных до 50%.

Эксперты, участвовавшие в парламентских слушаниях, рекомендуют Госдуме обеспечить доработку проекта закона в части сроков вступления в силу основных положений, включая защиту интересов среднего и малого бизнеса, а также изменения объема изымаемых водных биологических ресурсов в рамках второго этапа инвестиционных квот.

Не стоит торопиться

В комитете Госдумы по аграрным вопросам убеждены, что при принятии решения следует учесть все позиции.

С одной стороны, проблему устаревшего рыболовецкого флота надо решать, и это понимают все участники рынка. С другой стороны, необходимо учитывать сложившуюся ситуацию, в том числе напрямую влияющую на увеличение сроков строительства судов, и мнение самой отрасли, в интересах которой законопроект и принимается, и которая пока несёт убытки, рассуждает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») журналистам.

Также необходимо учесть интересы малого и среднего бизнеса, не способного конкурировать за квоты наравне с крупными компаниями, и самого потребителя, для которого важно, чтобы рыба и морепродукты на столе были качественными и доступными, добавила парламентарий.

«Поэтому полагаю, что возможно торопиться с принятием законопроекта не стоит, взвесив еще раз все «за» и «против», и при принятии законопроекта обязательно учесть интересы малого и среднего бизнеса и предусмотреть переходный период, необходимый для завершения реализации первого этапа», — резюмировала Школкина.

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