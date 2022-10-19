Черкесск, , 18:14 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вместе с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло посетили воинскую часть, где проходят подготовку мобилизованные из республики. Подразделение расположено в городе Моздоке в Северной Осетии. Резервисты, прибывшие из Карачаево-Черкесии в рамках частичной мобилизации, проходят здесь боевое слаживание и готовятся к участию в спецоперации.

Мобилизация Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алания

Как отметил Темрезов, ранее для этих военнослужащих были отправлены дополнительные комплекты обмундирования и снаряжения, в том числе теплая одежда и обувь, спальники, а также аптечки. По словам главы республики, власти региона будут и дальше закупать для земляков все необходимое на службе.

Он побеседовал с призывниками, выслушал их вопросы, узнал о проблемах.

«По каждому будем внимательно разбираться и стараться помочь. Я уже говорил, за каждой семьей у нас закреплены сотрудники администрации городов и районов, социальные службы. Никто не останется без внимания. Контролирую этот вопрос лично», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Как отметил глава республики, самое главное, на что сразу обращаешь внимание — это «боевой дух наших ребят, их настрой на Победу, готовность защищать Родину».