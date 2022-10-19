Глава Карачаево-Черкесии навестил в Моздоке мобилизованных земляков
Черкесск, 19 октября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вместе с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло посетили воинскую часть, где проходят подготовку мобилизованные из республики. Подразделение расположено в городе Моздоке в Северной Осетии. Резервисты, прибывшие из Карачаево-Черкесии в рамках частичной мобилизации, проходят здесь боевое слаживание и готовятся к участию в спецоперации.
Как отметил Темрезов, ранее для этих военнослужащих были отправлены дополнительные комплекты обмундирования и снаряжения, в том числе теплая одежда и обувь, спальники, а также аптечки. По словам главы республики, власти региона будут и дальше закупать для земляков все необходимое на службе.
Он побеседовал с призывниками, выслушал их вопросы, узнал о проблемах.
Как отметил глава республики, самое главное, на что сразу обращаешь внимание — это «боевой дух наших ребят, их настрой на Победу, готовность защищать Родину».