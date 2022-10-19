Симферополь, , 18:10 — REGNUM Республика Крым готова в случае необходимости оказать помощь Херсонской области, об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 октября по итогам поездки в соседний регион.

Аксёнов в Херсонской области Телеграм-канал Сергея Аксёнова

«Сегодня вместе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Владиленовичем Кириенко посетил Херсон. Обсудили с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Владимиром Васильевичем Сальдо ряд важных вопросов, связанных с организацией выезда жителей Херсонщины и их обустройства на местах, с работой переправы через Днепр, логистикой, продовольственной безопасностью», — написал Аксёнов.

Он уточнил, что по всем вопросам находится на связи с врио губернатора Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября в Херсонской области проводится организованное перемещение граждан с правого берега Днепра на левый и в другие российские регионы. Также с 20 октября здесь вводится военное положение.