Симферополь, 19 октября 2022, 18:10 — REGNUM Республика Крым готова в случае необходимости оказать помощь Херсонской области, об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 октября по итогам поездки в соседний регион.
Он уточнил, что по всем вопросам находится на связи с врио губернатора Херсонской области.
Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября в Херсонской области проводится организованное перемещение граждан с правого берега Днепра на левый и в другие российские регионы. Также с 20 октября здесь вводится военное положение.