Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM Свердловская область готова к выполнению задач, поставленных регионам России 19 октября президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Совбеза. Об этом говорится в официальном комментарии регионального правительства.

Здание дома правительства Свердловской области. Александр Комаров © ИА REGNUM

«Для нашего региона, который играет значимую роль в обеспечении стабильной работы экономики, решения, закрепленные в указе, своевременны и важны», — говорится в заявлении. Также чиновники считают, что повысить и скорость принятия решения, и эффективность выполнения задач поможет схема координации органов власти разных уровней, которая уже зарекомендовала себя в период коронавирусной пандемии. Тогда региональный штаб являлся центром принятия решений в регионе.

Также чиновники отмечают, что принятые Владимиром Путиным решения способствуют поддержке семей уральцев, участвующих в специальной военной операции. Как сообщало ИА REGNUM, президент России ввёл военное положение в ДНР, Запорожье, ЛНР и Херсонской области. А из другого указа следует, что в Свердловской области, как и во многих других регионах России, действует режим базовой готовности.