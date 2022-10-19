Москва, , 18:13 — REGNUM На 62-м году жизни умер продюсер и актер Давид Кеосаян. Об этом в личном телеграм-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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Причины гибели артиста не раскрываются. Последней работой Кеосаяна в качестве продюсера стала работа над фильмом «Крымский мост. Сделано с любовью!», вышедшем в 2018 году.

Напомним, Давид Кеосаян за свою карьеру сыграл в фильмах «Где-то плачет иволга…» и «Солнечный берег», а также снял такие проекты, как «Любовница», «Три полуграции» и «Любовь на острие ножа». Он являлся родным братом известного телеведущего Тиграна Кеосаяна.