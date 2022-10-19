Донецк, 19 октября, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Войска киевского режима выпустили по Донецку 13 152-мм снарядов в течение трёх минут, сообщает 19 октября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Обстрелы из 152-мм гаубиц зафиксированы с 17:12 до 17:15 мск.

С направления Красногоровки были обстреляны Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

Кроме того, в 17:07 мск из 155-мм гаубиц боевики ВСУ обстреляли жилые кварталы Горловки.

Данные о разрушениях и пострадавших выясняются.