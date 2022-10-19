Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM На транспортировку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в Санкт-Петербурге потратят почти миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные конкурса, размещенного на сайте госзакупок.

Мусор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отходы будут вывозить на территории Колпинского, Пушкинского и Невского районов. Единый региональный оператор потратит на это 924 млн рублей. Выполнять услуги подрядчик будет в течение 2023 года.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 3 ноября 2022 года, а исполнитель будет выбран 8 ноября.

Отметим, что сейчас эта территория обслуживается ООО «Ресурс АТЭ». Срок действия контракта с компанией заканчивается в конце 2022 года. При этом АО «НЭО» является единым региональным оператором Санкт-Петербурга.

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