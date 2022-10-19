Симферополь, , 18:03 — REGNUM Введение военного положения на территории новых субъектов РФ сохранит жизни жителей этих территорий и обеспечит их безопасность. Об этом написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 октября.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

«Полностью поддерживаю инициативы, озвученные главой нашего государства. Введение военного положения на территории новых субъектов Российской Федерации сохранит жизни наших сограждан, обеспечит их безопасность, будет способствовать эффективному решению задач специальной военной операции», — подчеркнул Аксёнов.

Глава Крыма также обратил внимание, что на полуострове введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в связи с введением среднего уровня реагирования «на данный момент не планируется».

Аксёнов подчеркнул, что в Крыму активно ведётся работа по всем задачам, поставленным президентом — обеспечение безопасности людей и антитеррористической защищенности важных объектов, повышение устойчивости работы экономики, оказание совместно с общественными организациями помощи семьям мобилизованных,.

«Враг будет разбит, Победа будет за нами!» — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин сообщил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областей, а также в ЛНР и ДНР, а кроме того ввел средний уровень реагирования в ряде регионов, граничащих с новыми российскими территориями и территорией б. УССР.