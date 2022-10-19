Симферополь, 19 октября 2022, 18:03 — REGNUM Введение военного положения на территории новых субъектов РФ сохранит жизни жителей этих территорий и обеспечит их безопасность. Об этом написал в телеграм-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов 19 октября.
Глава Крыма также обратил внимание, что на полуострове введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд в связи с введением среднего уровня реагирования «на данный момент не планируется».
Аксёнов подчеркнул, что в Крыму активно ведётся работа по всем задачам, поставленным президентом — обеспечение безопасности людей и антитеррористической защищенности важных объектов, повышение устойчивости работы экономики, оказание совместно с общественными организациями помощи семьям мобилизованных,.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин сообщил о введении с 20 октября военного положения в Херсонской, Запорожской областей, а также в ЛНР и ДНР, а кроме того ввел средний уровень реагирования в ряде регионов, граничащих с новыми российскими территориями и территорией б. УССР.