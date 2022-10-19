Санкт-Петербург, , 18:02 — REGNUM В Ленинградской области после объявления президентом РФ для ряда субъектов Федерации, в том числе для Ленобласти, режима базовой готовности, усилят охрану общественного порядка из-за прохождения в регионе государственной границы России со странами ЕС и НАТО. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе областной администрации.

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В настоящее время сейчас губернатор Александр Дрозденко ведёт заседание оперативного штаба, созданного в Ленинградской области по поручению президента России.

«В связи с приграничным статусом Ленинградской области инструктивные письма об усилении охраны общественного порядка и объектов инженерной инфраструктуры направлены в районные администрации», — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что никакие решения, ограничивающие обычный ритм жизни в Ленобласти, приниматься не будут.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что указом президента РФ № 757 от 19 октября 2022 года в большинстве регионов РФ, находящихся на удалении от зоны проведения СВО, введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого высшие должностные лица (органы исполнительной власти) осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.