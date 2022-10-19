Вологда, 19 октября 2022, 18:00 — REGNUM В Вологодской области на выплату зарплат бюджетникам дополнительно направят 2,7 миллиарда рублей. Поправки в бюджет сегодня, 19 октября, утвердили депутаты регионального заксобрания.
Согласно поправкам, доходы бюджета увеличены на 8,4 миллиарда рублей. Из них 3,4 миллиарда — это безвозмездные поступления из федерального бюджета.
Доходы бюджета в 2022 году составляют 118 миллиардов 226 миллионов рублей, расходы 128 миллиардов 102 миллиона, дефицит 9,8 миллиарда рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, новосибирским бюджетникам увеличат зарплату.