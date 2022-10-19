Саратов, , 18:07 — REGNUM В Саратовской области усилят охрану общественного порядка и меры безопасности на объектах жизнеобеспечения и инфраструктуры. Об этом 19 октября сообщил губернатор Роман Бусаргин.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно указу президента России Владимира Путина, Саратовская область находится в числе регионов, где введен базовый уровень готовности, напомнил Бусаргин.

«Подчеркну, что никаких ограничений, в том числе на передвижение, нет. Основания для их введения на данный момент также отсутствуют», — написал глава Саратовской области в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, указом президента РФ в Саратовской области и большинстве других регионов РФ, находящихся на достаточном удалении от зоны проведения СВО, введен режим (уровень базовой готовности), в рамках которого органы исполнительной власти осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

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