Кемеровская область, 3 июня, 2013, 06:59 — ИА Регнум. По уточнённым данным, в ходе проливки и разбора конструкций на месте пожара на складе в городе Новокузнецке обнаружено тело второго погибшего. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Кемеровской области , его личность устанавливается.

Два человека, мужчина и женщина, которые эвакуировались самостоятельно, до прибытия огнеборцев, в состоянии средней степени тяжести доставлены в медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня произошло возгорание в складском помещении одноэтажного железобетонного здания по улице Производственная, 24 в Новокузнецке. По последним данным, очаг возгорания был обнаружен в одной из ячеек склада с производственными товарами, среди которых находилась коробка с пиротехникой. При проведении разборки и проливки обнаружено тело мужчины, личность погибшего и причина возгорания устанавливаются.

По информации Следственного комитета, возгорание сопровождалось взрывом одного из боксов складского помещения пиротехники, одноэтажное бетонное здание разрушено. По данному факту проводится доследственная проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.