Мелитополь, 19 октября 2022, 17:57 — REGNUM Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат своё действие и будут усилены, в том числе отмене не подлежит комендантский час. Об этом 19 октября в своём телеграм-канала сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Власти Запорожской области полностью поддерживают решение президента РФ о введении военного положения. Евгений Балицкий подчеркнул, что жители Запорожья ежедневно подвергаются провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий киевского режима, и понимают важность принятого своевременного решения. Будет усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, работа контрольно-пропускных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 19 октября подписал указ, согласно которому военное положение вводится на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.