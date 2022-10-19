Мелитополь, , 17:57 — REGNUM Все меры безопасности, которые действуют на территории Запорожской области, продолжат своё действие и будут усилены, в том числе отмене не подлежит комендантский час. Об этом 19 октября в своём телеграм-канала сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти Запорожской области полностью поддерживают решение президента РФ о введении военного положения. Евгений Балицкий подчеркнул, что жители Запорожья ежедневно подвергаются провокациям и попыткам дестабилизации со стороны сопредельных территорий киевского режима, и понимают важность принятого своевременного решения. Будет усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, работа контрольно-пропускных пунктов.

«На время действия военного положения будут отменены культурно-массовые мероприятия. Комендантский час в Запорожской области продолжит свое действие. Прошу жителей Запорожской области не волноваться, мы с вами знаем, как жить в условиях определенных ограничений ради сохранения жизней и обеспечения безопасности граждан», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 19 октября подписал указ, согласно которому военное положение вводится на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.