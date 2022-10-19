Грозный, 19 октября, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает указ президента России Владимира Путина о военном положении в ряде регионов РФ долгожданным и верным. Об этом он сообщил 19 октября в своем телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Отличные решения приняты сегодня верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные!», — написал Кадыров.

По его мнению, «даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли».

«Считаю так — рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдаёт приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах городов [бывшей УССР] и силой отправляют в мясорубку», — написал Рамзан Кадыров, ещё раз подчеркнув, что поддерживает решение главы российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях.