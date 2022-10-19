Москва, , 17:52 — REGNUM Врачи центр нейрохирургии им. Бурденко успешно прооперировали беременную вологжанку с обширной аневризмой головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Беременная

Пациентка на позднем сроке беременности с сильными головными болями поступила в Перинатальный центр Вологодской областной клинической больницы. В результате обследования ей была диагностирована обширная аневризма головного мозга. Причем находилась она в глубинных структурах в самом центре головного мозга, где хирургический доступ крайне затруднен.

После телемедицинских консультаций пациентку решили транспортировать в центр нейрохирургии им. Бурденко Н. Н., где женщину прооперировали.

«Операцию провела бригада профессоров центра им. Бурденко Н. Н. в составе Сергея Яковлева, Кетеван Микеладзе, Наталии Курдюмовой, Рафаэля Юсупова», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время женщину женщину готовят к выписке, ее жизни и жизни ребенка ничто не угрожает.

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