Москва, , 17:50 — REGNUM Законопроект о введении долевого страхования жизни (ДСЖ) и особенностях его осуществления внесла в Госдуму группа парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Николаем Журавлевым и главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы пояснили, что этот вид страхования представляет собой аналог распространенного на зарубежных страховых рынках долевого страхования жизни и включает одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен такой договор страхования. Также предусмотрена возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости.

В законопроекте установлено, что для осуществления ДСЖ страховщику помимо получения лицензии на осуществление добровольного страхования жизни потребуется также получить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Вместе с тем законопроектом предусматривается вариант осуществления данного вида страхования без получения дополнительных лицензий при передаче страховщиком средств в доверительное управление управляющей компании.

В рамках договора ДСЖ страхователь вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, и формировать инвестиционный портфель, менять структуру портфеля, давая соответствующие распоряжения страховщику. Однако такое право страхователя подразумевает, что инвестиционный риск в этом случае несет сам страхователь, а не страховщик, как это предусмотрено по договору ИСЖ. Таким образом, размер страховой выплаты или выкупной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев, следует из сопроводительных документов.

По мнению разработчиков документа, введение на российском страховом рынке ДСЖ позволит развить сегмент добровольного страхования жизни и классифицировать виды добровольного страхования жизни таким образом, что будет обеспечиваться удовлетворение потребностей различных категорий потребителей страховых услуг в зависимости от целей инвестирования и организации страховой защиты, ожидаемого инвестиционного дохода, а также готовности нести сопутствующие риски.

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