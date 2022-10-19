Владимир, 19 октября 2022, 17:46 — REGNUM Для жителей Владимирской области уровень повышенной готовности не изменит привычный ритм жизни. Об этом 19 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.
Власти приступили к формированию оперативного штаба по исполнению поручений президента РФ. Совет Федерации утвердил указ о введении уровня повышенной готовности в ЦФО и ЮФО.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу Владимира Путина, уровень повышенной готовности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, введение особого режима работы объектов инфраструктуры и контроля за ними, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.