Владимир, , 17:46 — REGNUM Для жителей Владимирской области уровень повышенной готовности не изменит привычный ритм жизни. Об этом 19 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Авдеев.

Администрация Владимирской области © ИА REGNUM

Власти приступили к формированию оперативного штаба по исполнению поручений президента РФ. Совет Федерации утвердил указ о введении уровня повышенной готовности в ЦФО и ЮФО.

«Для жителей нашей области уровень повышенной готовности в настоящее время не сопряжён ни с какими изменениями привычного ритма жизни. Задачи по обеспечению экономической стабильности, безопасности и правопорядка, защите от чрезвычайных ситуаций и другие будем решать планово по отработанным схемам. Ситуация в области устойчивая и под контролем», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу Владимира Путина, уровень повышенной готовности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, введение особого режима работы объектов инфраструктуры и контроля за ними, ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.