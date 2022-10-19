Москва, 19 октября, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Показатели смертности в России во втором полугодии 2022 года вернулись к уровню, наблюдавшемуся до пандемии коронавируса. Об этом 19 октября сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

RitaE Население

По его словам, снижения показателей удалось добиться благодаря совершенствованию подходов к организации и оказанию медицинской помощи пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями.

Помощник министра также отметил, что в текущем году в России наблюдается рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. Согласно экспертным оценкам, по итогам года он может превысить целевое значение в 71,03 года, установленное Единым планом по достижению национальных целей развития до 2030 года.